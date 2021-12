Présent en confé­rence de presse ce vendredi avec l’équipe russe avant le début de l’ATP Cup, le numéro 1, Daniil Medvedev, a répondu aux ques­tion aux côtés notam­ment de son coach Gilles Cervara qui a été désigné capi­taine de la Russie pour cette compé­ti­tion par équipe. Et sans surprise, Daniil a hâte d’en découdre.

« L’année dernière a été extra­or­di­naire pour le tennis russe en général, et je pense que c’est ce qui peut, encore une fois, beau­coup nous aider cette semaine parce que tout le monde attend de nous qu’on fasse bien. Et j’aime ce genre de pres­sion. Cela vous fait mieux jouer. Néanmoins, ce n’est jamais facile de commencer la saison. Sur trois matchs, une seule équipe sort du groupe, il faut donc gagner le plus de matchs possible, se poser le moins de ques­tions possible et essayer simple­ment de gagner. »