Le frère ainé d’Alexander aura donc la lourde tâche de prendre la suite de Boris Becker sur l’ATP Cup. On se souvient tous que l’ambiance était un peu tendue entre Boum Boume et Sascha l’an dernier. Pour cette 2ème édition, l’ambiance risque donc d’être plus cool avec Mischa aux commandes qui connait son frère mieux que quiconque. On rappelle que c’est lundi que la liste officiel de l’ATP Cup sera divulguée ainsi que les compositions des équipes qualifiées.