Dans les colonnes de L’Equipe, Rafael Nadal explique que même si la domination de Novak Djokovic sur dur est évidente, il a su dans le deuxième set montrer qu’il cherchait de nouvelles solutions pour pouvoir gêner le Serbe même si cela n’a pas été suffisant : « C’était sans doute un peu trop tôt dans la saison, mais je pense que j’ai amélioré plusieurs choses qui, je l’espère, me donneront une chance dans un futur proche. Mon service fonctionne mieux, j’ai aussi réussi quelques services volées. J’ai fait des choses différentes qui, je pense, peuvent marcher dans le futur. Je vais continuer à travailler. » Le numéro 1 mondial ne se résigne pas, et pourtant, il n’a plus battu le Serbe sur dur depuis 2013.