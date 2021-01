Souriant, Rafael Nadal a répon­du aux ques­tions des jour­na­listes dans le cadre du media day consa­cré à l’ATP Cup où son équipe sera l’une des favo­rites au titre.

Selon Rafael, la force de l’Espagne réside aus­si dans la pos­si­bi­li­té de mettre en place sui­vant l’ad­ver­saire plu­sieurs options : « Nous sommes une bonne équipe avec de grands joueurs. Nous avons une palette d’op­tions dif­fé­rentes et je sais que tout le monde est prêt à jouer à un haut‐niveau. Maintenant il faut attendre le choix du capi­taine et com­ment les cir­cons­tances évo­lue­ront au cours des pro­chains jours » a expli­qué le Majorquin qui est aus­si reve­nu sur l’ex­pé­rience si agréable vécue à Adelaïde : « C’était très agréable de jouer devant du public et de res­sen­tir un peu cette réa­li­té à laquelle nous étions habi­tués. Enfin, on parle de ten­nis, c’est récon­for­tant. Bien sur, nous sommes tou­jours dans une situa­tion par­ti­cu­lière mais nous ferons tout pour que cette édi­tion de l’ATP Cup soit un succès »