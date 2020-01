Rafael Nadal a donné un petit récital face à Pablo Cuevas. L’Espagnol a déroulé du début jusqu’à la fin. Plus véloce et efficace que face à Basilashvili, le numéro 1 mondial monte donc en puissance. Après la victoire facile de Bautista Agut, la victoire de Nadal en deux manches : 6-2, 6-1 permet donc à l’Espagne de remporter cette rencontre. Déjà vainqueur de la Coupe Davis, les coéquipiers débutent très bien cette nouvelle compétition et sont permis les équipes susceptibles de lever le trophée. Au prochain tour face au Japon, l’enjeu sera donc la première place du groupe car les nippons ont aussi deux victoires.

Beatdown.@RafaelNadal cruises by Cuevas 6-2 6-1 and Spain remain unbeaten at #ATPCup 2020 pic.twitter.com/4aQdEcTokU — Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2020