Probablement très émoussé après dix jours de compétitions et son match perdu face à Novak Djokovic, Rafael Nadal ne prendra pas part au double décisif entre la Serbie et l’Espagne pour le compte de la finale de l’ATP Cup. Le capitaine espagnol a décidé d’aligner la paire Feliciano Lopez / Pablo Carreno Busta tandis que les Serbes seront représentés par Novak Djokovic et Victor Troicki. Une rencontre à suivre à partir de 14h, heure française.

🚨 Doubles team nominations 🚨



Novak DJOKOVIC (SRB)

Viktor TROICKI (SRB)



vs



Pablo CARRENO BUSTA (ESP)

Feliciano LOPEZ (ESP)



🇷🇸 #TeamSerbia 🇪🇸 #TeamSpain#ATPCup | #SRBESP | 🏆 — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020