Mené un set à rien par Alex De Minaur lors du deuxième match en simple entre l’Espagne et l’Australie, Rafael Nadal a fini par s’en sortir grâce à sa grande expérience, malgré la fatigue : « Tout d’abord, mon objectif est d’essayer de dormir, même un peu plus qu’hier, vu que nous nous sommes couchés à 5h30 du matin », a déclaré le Majorquin au micro du stade. « Demain (dimanche), nous savons que ce sera très compliqué contre la Serbie, nous allons donc nous préparer à faire de notre mieux. Nous savons combien Novak aime jouer ici, nous connaissons les excellents résultats qu’il a obtenus ici dans sa carrière et il est également entouré d’une excellente équipe. Ils jouent très bien mais nous aussi, aujourd’hui (samedi), Roberto a re-signé un match incroyable. Nous espérons être prêts pour un défi de cette taille. »