Quelques minutes après Novak Djokovic, c’est Rafael Nadal qui remporte son premier match officiel en 2020. L’Espagnol a eu raison de Nikoloz Basilashvili (26e) en s’imposant 6-3, 7-5 en moins de deux heures de jeu. Si le numéro 1 mondial a réussi à l’emporter en deux manches, il a été un peu poussif. Il a notamment breaké dès le premier jeu du match avant de connaître un trou d’air dans la deuxième manche où il a été repris de 5-2 à 5-5 par le Géorgien. Le Majorquin assure l’essentiel et offre ainsi la victoire à l’Espagne sur la Géorgie dans leur première rencontre de l’ATP Cup.

🇪🇸 VAMOS 🇪🇸@RafaelNadal notches his first win of 2020 as #TeamSpain takes the tie 2-0 in Perth 💪#ATPCup | @ATPCup pic.twitter.com/46nJppnjBI

— ATP Tour (@atptour) January 4, 2020