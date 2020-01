Paire nous a fait du grand « Paire ». On a tout eu dans ce match. Amorties de toute beauté, passage à vide, jets de raquettes, agacement, et un suspens lié au manque de constance du tricolore d’autant que lorsqu’il servait à 5 à 4 dans la seconde manche cela semblait peu probable. Pire, le Français a même obtenu deux balles de match dans le tie-break (6-4) dont une sur un smash jouable. Au final, on a donc du souffrir avec lui dans un set décisif très important pour la suite de la compétition. Paire l’emporte donc 6-2, 6-7 (6), 6-4 et la France mène 1 à 0 face à la redoutable équipe serbe. C’est maintenant à Gaël Monfils d’enfoncer le clou.