En conférence de presse, Benoit Paire est revenu sur ce match un peu compliqué : « Ce n’était pas facile. Lorsque vous avez beaucoup d’occasions et lorsque vous servez pour le match, lorsque vous menez 6/4 au tie-break etc. Heureusement mon équipe est restée avec moi, et ce soutien a compté. Je jouais bien alors ils m’ont dit de continuer comme ça.«

Le Tricolore a aussi insisté sur l’apport de Gaël Monfils, venu dans le troisième set remonter le moral de l’Avignonnais : « C’était top que Gäel vienne m’encourager, de me dire que j’avais les moyens de le battre, qu’il fallait que je ne lâche rien, c’est au final ce que j’ai fait. »