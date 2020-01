En novembre dernier, Benoit Paire avait été un des rares joueurs tricolores à prendre la défense du nouveau format de la Coupe Davis. Après sa victoire sur Nicolas Jarry, l’Avignonnais a alors été interrogé sur cette nouvelle compétition qu’il trouve encore mieux que la Coupe Davis (propos relayés par L’Equipe) : « J’aimais bien la compétition à Madrid. Après c’est vrai qu’ici, il y a plus d’ambiance (…) Aujourd’hui (lire ce samedi), alors que c’est Chili-France, il y a beaucoup de monde. Les gens répondent présent, c’est sympa. Sur dix jours et des poules de quatre, c’est mieux que des poules de trois comme à Madrid. Il y a aussi des points en jeu et de l’argent, il faut être honnête. On joue pour le pays, pour l’argent et pour les points. Il y a tout ça ici. Les points en fonction du classement de l’adversaire, c’est bien je trouve. »

Une réponse où le Tricolore reste fidèle à lui-même. Que l’on aime ou pas, Benoit Paire ne laisse pas indifférent et ne fait pas dans la langue de bois. Assez rare dans un sport de plus en plus aseptisé.