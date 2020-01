Benoit Paire peut nourrir bien des regrets. Alors qu’il maîtrisait la rencontre en menant 6-2, 4-2 face à Kevin Anderson, l’Avignonnais rate alors cinq balles de double break. Au moment de servir pour le match à 5-3, il commet trois doubles fautes qui permettent au Sud-Africain de recoller au score alors qu’il n’avait jamais été inquiété sur ses mises en jeu. Le Tricolore passe complètement à côté du tie-break mais il parvient à repartir de l’avant en menant 5-2 et se procure même une balle de match. Le scénario est alors quasi identique au deuxième set où Benoit Paire se saborde tout seul. Après 2h33 de jeu, il s’incline finalement 2-6, 7-6(1), 7-6(5). Avec cette défaite, la France est éliminée de l’ATP Cup et ne disputera pas les quarts de finale. Benoit Paire, lui, doit encore apprendre à gérer ses démons internes.

South Africa are level with France ! 🇿🇦@KAndersonATP comes from a set down to defeat Paire 2-6 7-6(1) 7-6(5) in Brisbane.#ATPCup pic.twitter.com/ukMwEdnehs

— Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2020