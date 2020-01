Au regard des résultats de l’avant-dernière journée, l’équipe de France en sait (un peu) plus sur ce qu’elle devra faire face à l’Afrique du Sud pour rejoindre les quarts de finale. Pour se donner une chance, les Bleus de Gilles Simon devront s’imposer 3-0 face aux partenaires de Kevin Anderson. Mais ce n’est pas tout puisque les Tricolores sont dépendants des résultats des autres formations et ils devront compter sur une défaite sèche du Japon face à l’Espagne et que l’Autriche ne gagne pas 3-0 face à la Pologne. Sinon, il faudra sortir les calculettes.