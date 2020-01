Daniil Medvedev est monté en puissance pour surclasser John Isner et lui infliger un 6-3, 6-1. Avec seulement quatre jeux marqués dans la rencontre, l’Américaine essuie ainsi la quatrième défaite la plus sèche de sa carrière. C’est dire la performance du Russe.

4. Avec seulement 4 jeux remportés, @JohnIsner a encaissé la 4ème défaite la plus sèche de sa carrière (en termes de jeux) :

🇨🇦 vs Levine | Newport 2008 | 6/3 6/1

🇷🇸 vs Djokovic | Pekin 2015 | 6/2 6/2

🇬🇧 vs Murray | Vienne 2016 | 6/1 6/3

🇷🇺 vs Medvedev | ATP Cup 2020 | 6/3 6/1 pic.twitter.com/JkRlVM6YB8

— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 5, 2020