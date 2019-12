Grande lauréate de la nouvelle formule de la Coupe Davis en novembre dernier, chez elle, à Madrid, l’équipe d’Espagne pour l’ATP Cup vient d’atterrir en Australie à cinq jours du début de la nouvelle compétition par équipe voulue par l’ATP. Capitaine d’une équipe de cinq joueurs avec Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut, Pablo Carreño Busta, Albert Ramos-Viñolas et Feliciano López, Francisco Roig a eu quelques mots à sa sortie d’avion sur le Majorquin : « Nadal a trouvé une très bonne forme en peu de temps. Il se sent très confiant et son service fonctionne bien. Sans oublier que c’est un compétiteur incroyable. » Difficile de prédire qui gagnera cette nouvelle compétition mais les Espagnols, portés par leur numéro 1 mondial, sont forcément dans la discussion.