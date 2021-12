Engagé pour l’ATP Cup avec la Norvège, où il retrou­vera la Serbie, le Chili et l’Espagne, Caper Ruud sait qu’il a de nouvelles respon­sa­bi­lités à assumer. Passé de la 27e à la 8e place mondiale en une année, il espère pour­suivre sa progres­sion, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse : « L’année dernière, je suis venu ici pour profiter. Cette année, il y a beau­coup d’at­tente à mon égard. Je sais que je dois gagner chaque match que je joue, et que je dois jouer le double quand il le faut. J’essaie de ne pas trop penser à la pres­sion que je pour­rais subir et j’es­père que c’est le début d’une grande saison pour moi. » C’est tout le mal que nous lui souhaitons.