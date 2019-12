C’est un coup dur pour la compétition et pour l’Italie. Matteo Berrettini ne disputera pas l’ATP Cup (3 au 12 janvier) en Australie. Le huitième mondial doit renoncer à cause d’une douleur abdominale. Fabio Fognini pourrait le remplacer mais Flavia Pennetta, sa compagne, est sur le point d’accoucher. Vicenzo Santopadre ne sera pas le capitaine transalpin et il sera remplacé par Simone Vagnozzi comme l’annonce Ubitennis.