Le 3 janvier prochain débutera la nouvelle compétiton par équipe de l’ATP. Réparties dans deux villes différentes, Brisbane et Perth, les phases de poules verront les meilleurs nations mondiales s’affronter. Mais avec le forfait annoncé de Roger Federer, cette ATP Cup parviendra-t-elle à soulever les foules australiennes ?

Officiellement, le Suisse a refusé de s’y rendre à cause d’un emploi du temps trop chargé, comme il le déclarait il y a quelques semaines, mais pas que : « Quand j’ai réalisé que Stan (Wawrinka) n’allait pas jouer, que ma famille n’allait pas se rendre à Sydney, j’ai préféré rester à la maison avec mes proches et m’entrainer calmement pour l’Open d’Australie, » a déclaré l’helvète avant de conclure : « Cela a toujours été une priorité pour moi. je devais abandonner un tournoi et c’est tombé sur l’ATP Cup. Je me suis rendu compte que ce n’était pas si important pour moi. Normalement, je ne prends pas ce genre de décision comme ça, mais je me suis retrouvé dans une situation où je devais prendre une décision après Wimbledon. »

Mais la présence de l’homme aux 20 titres du Grands Chelems à Hangzhou, en Chine, les 28 et 29 décembre derniers pour une exhibition aux côtés d’Alexander Zverev et des frères Bryan confirme qu’il n’accorde pas beaucoup d’importance à cette nouvelle compétition.

Nadal et Djokovic en têtes d’affiches

Cependant, Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, représenteront bien l’Espagne et la Serbie dans quelques jours. Suffisant pour sauver les meubles ? Réponse dans quelques jours alors que Roger regardera certainement ce nouveau format à la télé chez lui, ou pas.