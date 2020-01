Le pétage de plomb de Daniil Medvedev avec l’arbitre Mohamed Layani où il a tapé la chaise à deux reprises avec sa raquette fait réagir, notamment son adversaire Diego Schwartzman. Au micro d’ESPN, l’Argentin n’a pas manqué d’égratigner le joueur russe : « Je lui ai dit au filet qu’il est un grand joueur mais qu’en tant que personne, il a beaucoup de choses à changer. Il est très irrespectueux sur le court et fait des choses qu’il ne devrait pas faire. » Autant dire que le Russe et l’Argentin ne partiront pas en vacances ensemble.

#Medvedev hits umpire chair twice with his racquet #ATPCup2020 #ATPCup pic.twitter.com/ERYolw8oXC

— Tsitsi🎾 (@tsitsi2020) January 9, 2020