A deux semaines du début de l’ATP Cup (du 3 au 12 janvier), la nouvelle compétition internationale par équipe, l’Argentin Diego Schwartzman s’est montré particulièrement motivé alors que son pays aura fort à faire aux côtés de la Pologne d’Hubert Hurkacz, de l’Autriche de Dominic Thiem et de la Croatie de Marin Cilic : « Nous savons déjà que dans ce type de tournois, la difficulté des matchs est encore plus grande. Dans notre groupe il y a des rivaux très coriaces comme l’Autriche ou la Croatie. En voyant cela, je devrai être prêt à donner le meilleur de moi-même et à pouvoir les affronter dans une compétition passionnante, où beaucoup voudront préparer l’Open d’Australie. »