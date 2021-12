Leader de l’équipe d’Argentine lors de l’ATP Cup qui débu­tera le 1er janvier, Diego Schwartzman s’est entre­tenu devant la presse pour exprimer sa fierté de repré­senter son pays.

« C’est génial de commencer l’année en jouant l’ATP Cup. C’est un tournoi par équipe, je joue pour l’Argentine. Je pense que nous tous dans l’équipe voulons être ici et jouer pour notre pays. Tout est diffé­rent lorsque vous jouez pour le drapeau argentin. J’aime parti­cu­liè­re­ment jouer à Sydney. J’ai joué de très bons matches ici. Il est clair que l’ATP Cup est un tournoi assez diffi­cile, car seules les meilleures équipes se quali­fient chaque saison. Ce sera diffi­cile, un grand défi et je pense que c’est la meilleure prépa­ra­tion possible pour l’Open d’Australie. »