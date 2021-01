Le « media day » de l’ATP Cup est l’oc­ca­sion pour les dif­fé­rents lea­ders natio­naux de prou­ver toute leur déter­mi­na­tion à l’o­rée de la com­pé­ti­tion. Après Djokovic, Nadal et Zverev, c’é­tait au tour de Denis Shapovalov, le lea­der cana­dien, de répondre aux ques­tions de la presse. Le 12ème joueur mon­dial avait été le grand arti­san du beau par­cours cana­dien l’an der­nier (quart‐de‐finale) avec notam­ment une démons­tra­tion en poules face à Sascha Zverev, qu’il retrou­ve­ra d’ailleurs cette année.

« Je pense que c’est exci­tant. J’ai eu un très bon match contre Zverev l’an­née der­nière. Je me sens confiant. J’ai l’im­pres­sion de jouer du très bon ten­nis à l’en­traî­ne­ment. Bien sûr, c’est le début de la sai­son donc il n’y a vrai­ment pas beau­coup d’at­tentes. Vous y allez juste pour voir où en est votre niveau… Mais c’est vrai­ment amu­sant d’être de retour ici pour jouer et concou­rir. Surtout avec ce groupe de gars. Ce sont les évé­ne­ments comme celui‐ci que j’ap­pré­cie le plus. »