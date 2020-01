On le sait Denis Shapovalov a fini l’année en trombe avec un titre à Stockholm, une finale à Bercy, et une Coupe Davis réussie. Visiblement lors de la trêve hivernale il a du garder le même rythme car il a proposé un niveau de jeu très élevé face à un certain Stefanos Tsitsipas. Le Canadien l’emporte en deux manches et deux tie-break 7-6 (6), 7-6 (6) avec à la clé quelques points somptueux.