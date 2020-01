Très beau vainqueur de Stefanos Tsitsipas pour ses débuts en ATP Cup (7-6(6), 7-6(4)), Denis Shapovalov est revenu sur sa performance du jour en conférence de presse : « C’est une grande victoire, surtout face à un adversaire comme Stefanos. L’année dernière, j’ai terminé de la meilleure façon possible et aujourd’hui (lire ce vendredi), j’ai montré que j’avais travaillé très dur tout au long des semaines de préparation pour continuer à maintenir ce niveau. Stefanos est l’un des meilleurs joueurs du circuit, il a montré un très grand niveau de tennis à Abu Dhabi. Le fait de l’avoir battu peut me donner des ailes pour la suite. »

Avec Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, le Canada a été intraitable face à la Grèce en s’imposant 3-0.