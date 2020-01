Battu par Alex de Minaur alors qu’il menait 7-6(6), 4-2, Denis Shapovalov est revenu sur sa défaite en conférence de presse : « J’avais l’impression que la victoire était là, dans mes mains, je menais un set, un break et tout allait bien. Dans le deuxième set, je n’ai pas fait grand-chose de mal. J’ai commis quelques fautes mais c’est normal et il a su en profiter. Il a été très juste et solide, il ne m’a rien donné. » Le Canada a été battu 3-0 par l’Australie.