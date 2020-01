Nommé capitaine de l’équipe de France par Gaël Monfils, Gilles Simon a été interrogé en conférence de presse sur son nouveau rôle. Le Niçois s’est montré assez détendu : « C’était un mode de sélection nouveau. Je trouve que c’est une super compétition, qui est sympa à jouer et tous les meilleurs joueurs sont présents. J’étais content de le faire même si j’aurais préféré y participer en tant que joueur (sourire). Je n’étais pas surpris et je n’avais pas d’appréhension. Maintenant on découvre tous cette compétition mais j’étais sûr que ça allait bien se passer avec Gaël, Benoit, Nico et Edouard. »