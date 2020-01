Capitaine, Gilles Simon avait décidé de s’auto-aligner pour pallier au forfait de Gaël Monfils. Un choix payant puisque le Niçois a remporté le premier simple face à l’Afrique du Sud en disposant de Lloyd Harris 2-6, 6-2, 6-2. Malgré une mauvaise entame de match, le Tricolore a pris peu à peu la mesure du jeu du Sud-Africain pour permettre aux Bleus de mener 1-0. Benoit Paire va désormais affronter Kevin Anderson pour permettre aux Tricolores de continuer à rêver à l’une des deux places de meilleur deuxième.

Advantage Team France 🇫🇷@GillesSimon84 battles to beat Lloyd Harris 2-6 6-2 6-2 & give France a 1-0 lead in the tie, as they chase a best runner-up spot ! pic.twitter.com/T6Ib0dTujb

— Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2020