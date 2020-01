L’ATP Cup comme la nouvelle Coupe Davis se cherche. Si au niveau « com » tout est fait pour démontrer que cette compétition est bien pensée, en coulisses, cela grince un peu des dents. Nicolas Mahut a notamment pointé du doigt le règlement qui interdit aux joueurs de signer leur polo avec le nom de leur pays.



Visiblement tout le monde n’était pas au courant puisque Félix Augier-Aliassime allait rentrer sur le court avec un polo rouge floqué Canada. Mais les organisateurs lui ont rappelé le régalement et il a aussitôt changé de tunique pour passer en bleu : « C’est tout ce que j’avais dans mon sac, on va voir comment on va s’arranger avec Denis pour la suite de la compétition » a déclaré l’espoir canadien avant de préciser avec une pointe d’humour : « Au final, c’est pas si mal, le Bleu c’est la couleur du Québec »