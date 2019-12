Capitaine de l’équipe d’Autriche pour l’ATP Cup, Thomas Muster était en conférence de presse à trois jours du début de la nouvelle compétition par équipe. Forcément beaucoup questionné sur son meilleur joueur, Dominic Thiem, l’ancien numéro 1 mondial est persuadé qu’il sera tôt ou tard au sommet : « Je ne doute pas que si Thiem continue à ce niveau, il aura de nombreuses options pour être le numéro un mondial. Il a déjà disputé les finales en Grand Chelem et je pense que son heure viendra, a déclaré le vainqueur de Roland Garros 1995. Nous ne savons pas quand ce sera, mais je pense que s’il continue à travailler comme il le fait, tôt ou tard, il obtiendra un titre majeur. Dominic est un gars très gentil et très cher à tout le circuit. Il est maintenant concentré sur la Coupe ATP et l’Open de L’Australie, où il figure parmi les candidats au titre final. »