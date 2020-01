Alors qu’il s’était montré à son avantage lors de l’exhibition d’Abu Dhabi avec une défaite de justesse en finale face à Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas a raté ses débuts en ATP Cup en s’inclinant face à Denis Shapovalov (7-6(6), 7-6(4)). En conférence de presse, le Grec a confié qu’il avait « une irritation » au bras et au poignet : « Je me suis réveillé avec le bras légèrement endolori et j’étais un peu stressé car je ne savais pas si j’allais pouvoir servir. Finalement j’ai plutôt bien servi. L’état d’esprit et l’âme que je mets sur le court sont plus importants, mais les blessures peuvent affecter votre performance. Mais cela n’a pas été le cas aujourd’hui (lire ce vendredi). »

Le vainqueur du Masters de Londres n’a pas voulu lier sa défaite du jour avec ses pépins physiques. Pour la deuxième journée, il tentera de se reprendre face à l’Allemagne d’Alexander Zverev.