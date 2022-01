Bien que battu par Diego Schwartzman lors de l’ATP Cup ce lundi après avoir mené un set et un break, Stefanos Tsitsipas, opéré du coude il y a seule­ment un mois, était malgré tout satis­fait de sa pres­ta­tion comme il l’a confié lors de la confé­rence de presse d’après match. Le 4e joueur mondial est égale­ment revenu sur ses chances de parti­ciper à l’Open d’Australie dans 14 jours.

« C’était bon de me voir jouer à ce niveau. Je ne m’y atten­dais pas, ça s’est mieux passé que je ne le pensais. J’ai pu frapper des balles qu’il y a quinze jours j’avais peur de frapper, donc je vais dans la bonne direc­tion », a déclaré le Grec qui n’est toujours pas certain de prendre part à l’Open d’Australie le 17 janvier prochain même s’il s’est montré assez optimiste.

« J’adorerais jouer, mais je ne sais pas comment je vais me sentir demain. C’était l’un de mes plus gros soucis pour le match d’au­jourd’hui, qui était le problème après le double : le lende­main, je ne pouvais pas servir à cause de la douleur. J’espère donc pouvoir aller sur le court mercredi et utiliser mon service sans douleur. L’objectif est de ramener mon coude à 100%. Avec les bonnes précau­tions et en suivant les instruc­tions des méde­cins, mais je me vois en pleine posses­sion de mes moyens à Melbourne. Au début, le médecin n’était pas sûr que ce soit une bonne idée de jouer l’Open d’Australie, mais le réta­blis­se­ment a été bien meilleur que ce à quoi il s’at­ten­dait par rapport à d’autres joueurs de tennis qu’il avait traités dans le passé. Il est venu à Dubaï et a été surpris de me voir frapper presque à fond. Je pense que c’est une ques­tion de gènes ou d’ADN, je ne sais pas… »