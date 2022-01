Finalement forfait pour son simple face à Hubert Hurkacz lors de la rencontre d’ATP Cup entre la Grèce et la Pologne à cause d’une douleur au coude, Stefanos Tsitsipas a quand même tenu à jouer le double sur lequel il s’est imposé avec son compa­triote Michail Pervolarakis.

Interrogé à l’issue de la rencontre sur l’état de son coude opéré le 25 novembre dernier, le 4e joueur mondial a voulu rassurer tout le monde à 16 jours du début de l’Open d’Australie.

« Mon coude va bien mais je ne suis pas encore à 100%. Je suis confiant. Je pense qu’avec une bonne période de réédu­ca­tion et du temps, j’aurai une chance de retrouver un bras complè­te­ment sain et remis de cette opéra­tion diffi­cile. Je pense que d’ici une semaine, je serai très proche des 100 %. J’aimerais bien jouer le match contre l’Argentine, je vais attendre un jour pour voir comment je me sens. J’ai quelques jours pour me préparer, j’ai­me­rais me voir jouer un match de simple et, si possible, donner un point à la Grèce. »