Placée dans le groupe (F) de la mort aux côtés de l’Australie, du Canada et de l’Allemagne, la Grèce de Stefanos Tsitsipas sait qu’elle lui faudra réaliser un exploit pour se qualifier pour les phases finales. Car si son leader est actuellement le 6e joueur mondial et qu’il semble en grande confiance après une magnifique année 2019, les quatre autres joueurs présents dans la sélection grecque sont tous des novices sur le circuit principal. Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis, Petros Tsitsipas ou Alexandros Skorilas n’ont jamais remporté le moindre match ATP de leur carrière. Une faiblesse qui devrait logiquement leur coûter la qualification mais l’objectif semble ailleurs pour cette nation emmenée par son capitaine Apostolos Tsitsipas, qui n’est autre que le père et l’entraîneur de Stefanos.

En conférence de presse à deux jours du début de l’ATP Cup, le vainqueur du Masters de Londres en novembre dernier s’est montré avant tout très fier de représenter son pays et d’être déjà un leader et une inspiration pour ses camarades : « Je suis très fier d’être Grec et de représenter mon pays. Je suis ravi de voir le nombre de compatriotes en Australie travailler et je pense que nous aurons un grand soutien de leur part », a déclaré le natif d’Athènes. Pendant son temps libre à Brisbane, il en a profité pour aller visiter une église orthodoxe et réalisé qu’une grande communauté grecque était présente dans la ville australienne : « Nous nous sentons très connectés les uns aux autres, nous sommes comme une famille et je pense que le soutien des fans nous fera élever notre niveau de jeu ».

La Grèce fera son entrée en lice dès vendredi face au Canada de Denis Shapvalov et de Félix Auger-Aliassime.