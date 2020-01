En conférence de presse, Alexander Zverev a fait part de son ambition pour l’ATP Cup et il a tenu à souligner l’apport de Boris Becker, capitaine de la sélection germanique : « Nous avons une bonne équipe et nous avons deux des meilleurs joueurs de double au monde (Krawietz et Mies). Nous avons envie de nous donner les meilleures chances pour gagner et je pense que Boris (Becker) peut jouer rôle important dans ce qu’il nous dira sur le banc. C’est l’un des sportifs les plus emblématiques de l’histoire de l’Allemagne. »