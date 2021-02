Alors que le ten­nis s’ap­prête à reprendre ses droits ce ven­dre­di après une pause ce jeu­di en rai­son d’un cas posi­tif au coro­na­vi­rus par­mi le per­son­nel d’un hôtel, une ren­contre est déjà sur toutes les lèvres comp­tant pour l’ATP Cup : Allemagne‐Serbie. Et plus exac­te­ment le duel met­tant aux prises leurs lea­ders res­pec­tifs, déjà digne d’une finale de Majeur : Alexander Zverev face à Novak Djokovic.

Une oppo­si­tion qui s’an­nonce déci­sive pour les deux sélec­tions dans l’op­tique de ral­lier les demi‐finales, alors qu’elles ont déjà toutes deux ter­ras­sé le Canada plus tôt dans la semaine. Et pour laquelle l’Allemand n’est pas favo­ri face au numé­ro 1 mon­dial, qui joue­ra dans son jar­din, la Rod Laver Arena.

« Gagner une épreuve par équipe ou quelque chose pour votre pays est l’une des plus grandes choses dans notre sport. Mais Djokovic est tou­jours le numé­ro 1 mon­dial. Je pense que la Rod Laver Arena est le ter­rain sur lequel il est le plus à l’aise dans le monde. Donc je pense que c’est l’en­droit le plus dif­fi­cile pour le battre. Je vais vrai­ment devoir prendre davan­tage de risques, mais aus­si être patient dans cer­taines phases », a décla­ré le 7ème joueur mondial.