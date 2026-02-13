AccueilATPATP - DallasBen Shelton, après sa victoire contre Adrian Mannarino : "C'était ridicule"
Ben Shelton, après sa victoire contre Adrian Mannarino : « C’était ridicule »

Adrian Mannarino donne vrai­ment du fil à retordre à Ben Shelton.

Si le Français a cette fois fini par s’in­cliner face à l’Américain, en huitièmes de finale du tournoi de Dallas (7−6, 6–7, 6–3, en 2h45), il a livré une rencontre de très haut niveau avec notam­ment un tweener gagnant assez excep­tionnel.

Logique donc qu’a­près la rencontre le 9e joueur mondial lui rendre un vibrant hommage. 

« C’était un tennis ridi­cule. Je pense qu’Adrian a joué à un niveau extrê­me­ment élevé, comme il le fait toujours contre moi. Nous avons disputé des matchs incroyables, et lors du dernier match, je me suis blessé contre lui à l’US Open. C’est sans aucun doute une grande bataille. Il fait beau­coup de choses qui rendent le match très, très diffi­cile. Surtout quand on joue contre lui sur un court inté­rieur à rebond bas. »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 14:44

