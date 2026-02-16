Tombeur de Taylor Fritz en sauvant trois balles de match en finale de l’ATP 500 de Dallas (3−6, 6–3, 7–5), Ben Shelton a remporté le quatrième titre de sa carrière à 23 ans.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Américain, 9e mondial, a adressé un joli à sa famille, et notam­ment à sa tante.

« Encore une fois, merci à mon équipe de croire en moi. Merci à ceux qui ont pris l’avion aujourd’hui ou hier soir pour venir ici pour moi, ma sœur et ma tante. Ma tante a pris plus d’avions que n’im­porte quelle autre tante pour voir son neveu jouer au tennis, sur presque tous les conti­nents. Je vous aime tous. Vous êtes les meilleurs. Et il en va de même pour les fans. Vous êtes incroyables. Merci pour tout cette semaine. »