ATP - Dallas

Ben Shelton, après son sacre : « Ma tante a pris plus d’avions que n’im­porte quelle autre tante pour voir son neveu jouer au tennis, sur presque tous les continents »

Par Baptiste Mulatier

-

Tombeur de Taylor Fritz en sauvant trois balles de match en finale de l’ATP 500 de Dallas (3−6, 6–3, 7–5), Ben Shelton a remporté le quatrième titre de sa carrière à 23 ans. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Américain, 9e mondial, a adressé un joli à sa famille, et notam­ment à sa tante. 

« Encore une fois, merci à mon équipe de croire en moi. Merci à ceux qui ont pris l’avion aujourd’hui ou hier soir pour venir ici pour moi, ma sœur et ma tante. Ma tante a pris plus d’avions que n’im­porte quelle autre tante pour voir son neveu jouer au tennis, sur presque tous les conti­nents. Je vous aime tous. Vous êtes les meilleurs. Et il en va de même pour les fans. Vous êtes incroyables. Merci pour tout cette semaine. »

Publié le lundi 16 février 2026 à 14:58

