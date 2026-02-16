Tombeur de Taylor Fritz en sauvant trois balles de match en finale de l’ATP 500 de Dallas (3−6, 6–3, 7–5), Ben Shelton a remporté le quatrième titre de sa carrière à 23 ans.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Américain, 9e mondial, a adressé un joli à sa famille, et notamment à sa tante.
« Encore une fois, merci à mon équipe de croire en moi. Merci à ceux qui ont pris l’avion aujourd’hui ou hier soir pour venir ici pour moi, ma sœur et ma tante. Ma tante a pris plus d’avions que n’importe quelle autre tante pour voir son neveu jouer au tennis, sur presque tous les continents. Je vous aime tous. Vous êtes les meilleurs. Et il en va de même pour les fans. Vous êtes incroyables. Merci pour tout cette semaine. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 14:58