Même si le tournoi de Dallas n’était pas très relevé, Ben Shelton a confirmé qu’il fallait compter sur lui surtout dans des condi­tions de jeu rapides et indoor. Vainqueur de son compa­triote Taylor Fritz en trois sets, Ben se posi­tionne clai­re­ment comme celui quo pourra à un moment aller titiller le duo Alcaraz/Sinner surtout s’il continue à progresser comme il le fait.

« Pour moi, c’est un travail constant en cours de progres­sion. Je veux conti­nuer à améliorer mon jeu et devenir plus complet. Il y a des domaines d’amélioration même cette semaine que je peux iden­ti­fier, des situa­tions où je me suis mis dans le pétrin et où je peux faire bien mieux, certains coups qui peuvent devenir beau­coup plus solides. Je peux devenir un joueur beau­coup plus complet et c’est un peu le but… »