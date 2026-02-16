Même si le tournoi de Dallas n’était pas très relevé, Ben Shelton a confirmé qu’il fallait compter sur lui surtout dans des conditions de jeu rapides et indoor. Vainqueur de son compatriote Taylor Fritz en trois sets, Ben se positionne clairement comme celui quo pourra à un moment aller titiller le duo Alcaraz/Sinner surtout s’il continue à progresser comme il le fait.
« Pour moi, c’est un travail constant en cours de progression. Je veux continuer à améliorer mon jeu et devenir plus complet. Il y a des domaines d’amélioration même cette semaine que je peux identifier, des situations où je me suis mis dans le pétrin et où je peux faire bien mieux, certains coups qui peuvent devenir beaucoup plus solides. Je peux devenir un joueur beaucoup plus complet et c’est un peu le but… »
Publié le lundi 16 février 2026 à 08:05