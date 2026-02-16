AccueilATPATP - DallasBen Shelton, titré à Dallas, vise la perfection : "Je peux devenir...
ATP - Dallas

Ben Shelton, titré à Dallas, vise la perfec­tion : « Je peux devenir un joueur beau­coup plus complet et à vrai dire c’est un peu le but »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

755

Même si le tournoi de Dallas n’était pas très relevé, Ben Shelton a confirmé qu’il fallait compter sur lui surtout dans des condi­tions de jeu rapides et indoor. Vainqueur de son compa­triote Taylor Fritz en trois sets, Ben se posi­tionne clai­re­ment comme celui quo pourra à un moment aller titiller le duo Alcaraz/Sinner surtout s’il continue à progresser comme il le fait.

« Pour moi, c’est un travail constant en cours de progres­sion. Je veux conti­nuer à améliorer mon jeu et devenir plus complet. Il y a des domaines d’amélioration même cette semaine que je peux iden­ti­fier, des situa­tions où je me suis mis dans le pétrin et où je peux faire bien mieux, certains coups qui peuvent devenir beau­coup plus solides. Je peux devenir un joueur beau­coup plus complet et c’est un peu le but… »

Publié le lundi 16 février 2026 à 08:05

Article précédent
Carlos Alcaraz : « Je vois encore des faiblesses chez moi et beau­coup de joueurs essaient de me rattraper, étudient mon jeu, ma façon de jouer »
Article suivant
Richard Krajicek : « Le plus grand joueur de tennis de tous les temps est Roger Federer mais le meilleur, c’est Novak Djokovic »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.