Depuis quelques temps, Casper Ruud joue avec un « appa­reil » placé sur ses narines, une tech­nique aussi adopté de temps en temps par Carlos Alcaraz. Interrogé sur son utilité, Casper a répondu avec la sincé­rité qu’on lui connait.

« J’ai acheté en ligne, pas sur eBay, mais sur une autre page web inté­res­sante, voire louche. voulais l’es­sayer pendant le sommeil parce que quand je suis chez moi en Norvège et qu’il fait froid en hiver, je me réveille et j’ai le nez bouché d’une certaine manière. Je ne sais pas ce qui se passe pendant la nuit, mais je dois toujours me moucher beau­coup le matin, alors je me suis dit que cela pour­rait peut‐être faire entrer un peu plus d’air dans mon nez et voir comment cela fonc­tionne. Et je me suis dit, pour­quoi ne pas essayer de l’ap­pli­quer à l’en­traî­ne­ment, j’ai l’im­pres­sion de mieux respirer, donc juste quelques pour­cen­tages supplé­men­taires d’oxy­gène par le nez, c’est de cela qu’il s’agit. Pour moi, ça marche. C’est peut‐être un placebo ou autre chose, mais j’ai l’im­pres­sion que ça marche. J’ai bien joué avec, alors pour­quoi ne pas continuer »