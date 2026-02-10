Vainqueur de son premier tour à Dallas, le joueur espa­gnol qui détient un record sur les matchs en 5 manches a été inter­rogé par les médias présent au Texas sur cette parti­cu­la­rité. Davidovich qui sait être drôle a donc apporté une réponse teinté d’un vrai humour.

« La vérité c’est que j’es­saie de ne pas jouer de matchs en cinq sets (rires). J’essaie d’être régu­lier dans chaque match du Grand Chelem, mais tous les joueurs sont très perfor­mants. Je ne sais pas si c’est bon signe que je gagne plus de matchs en cinq sets que les autres »