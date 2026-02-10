Vainqueur de son premier tour à Dallas, le joueur espagnol qui détient un record sur les matchs en 5 manches a été interrogé par les médias présent au Texas sur cette particularité. Davidovich qui sait être drôle a donc apporté une réponse teinté d’un vrai humour.
« La vérité c’est que j’essaie de ne pas jouer de matchs en cinq sets (rires). J’essaie d’être régulier dans chaque match du Grand Chelem, mais tous les joueurs sont très performants. Je ne sais pas si c’est bon signe que je gagne plus de matchs en cinq sets que les autres »
Publié le mardi 10 février 2026 à 10:58