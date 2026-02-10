AccueilATPATP - DallasDavidovich Fokina sur son record très particulier : "Je ne sais pas...
ATP - Dallas

Davidovich Fokina sur son record très parti­cu­lier : « Je ne sais pas si c’est très bon signe »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

365

Vainqueur de son premier tour à Dallas, le joueur espa­gnol qui détient un record sur les matchs en 5 manches a été inter­rogé par les médias présent au Texas sur cette parti­cu­la­rité. Davidovich qui sait être drôle a donc apporté une réponse teinté d’un vrai humour.

« La vérité c’est que j’es­saie de ne pas jouer de matchs en cinq sets (rires). J’essaie d’être régu­lier dans chaque match du Grand Chelem, mais tous les joueurs sont très perfor­mants. Je ne sais pas si c’est bon signe que je gagne plus de matchs en cinq sets que les autres »

Publié le mardi 10 février 2026 à 10:58

Article précédent
Cela s’agite très forte­ment autour de la pépite Moïse Kouamé..
Article suivant
« Medvedev ne sera jamais guéri. Même avec un exor­cisme, il aura toujours des crises démoniaques »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.