Lauréat du plus beau titre de sa carrière, le troi­sième, après sa victoire ce dimanche face à Casper Ruud en finale de l’ATP 500 de Dallas, Denis Shapovalov a réalisé une semaine sublime au Texas en élimi­nant notam­ment trois membres du Top 10 mondial (Fritz et Paul) en plus du Norvégien, 5e mondial.

Invité à s’ex­primer lors de la céré­monie de remise des prix, le Canadien a rendu un bel hommage à son adversaire.

« Excellente semaine, Casper. Désolé pour le résultat d’au­jourd’hui. Désolé mais pas désolé, en fait (rires). C’est toujours un plaisir de partager le terrain avec toi. De toute évidence, nous avons eu de belles batailles. D’ailleurs, j’es­père vrai­ment ne plus t’af­fronter sur terre battue du tout. Tu est plutôt bon mais je n’ai pas besoin de te le dire. Tu es l’un des gars les plus sympa­thiques du circuit. C’est toujours un plaisir de partager le vestiaire avec toi. Ta famille aussi est vrai­ment sympa. »