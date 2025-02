De passage en confé­rence de presse après sa superbe pres­ta­tion face à Tommy Paul en demi‐finale de l’ATP 500 de Dallas, Denis Shapovalov, inter­rogé sur ses sensa­tions depuis son arrivée au Texas, a fait une curieuse confes­sion à propos d’un nouveau venu au sein de sa famille.

« La plus grande nouvelle, c’est que nous venons d’adopter un nouveau chiot dans la famille. Ces jours‐ci, Mirjam (Bjorklund) et le chien sont avec moi. Ils logent à l’hôtel, qui est très proche du tournoi. Ce sont eux qui m’aident à me détendre et à profiter de tout ce que nous avons ici. Évidemment, les instal­la­tions sont extra­or­di­naires, donc le temps que les joueurs y passent n’a pas d’im­por­tance. En fin de compte, ce n’est jamais un seul facteur qui fait que les choses se passent bien, c’est une combi­naison de plusieurs éléments. »