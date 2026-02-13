Interrogé à Dallas où il s’est qualifié pour les quarts de finale, Denis Shapovalov a encore été interrogé sur son fameux revers à une main. Il faut dire qu’ils ne sont pas nombreux à utiliser ce coup. Il en a profité pour passer un message à Roger Federer.
« D’une certaine manière, c’est une force parce qu’on peut définitivement générer plus de puissance, obtenir des angles plus tranchants, et être plus spectaculaire et créatif avec un revers à une main. Mais, dans le jeu d’aujourd’hui, le revers à deux mains a pris le dessus, les nouvelles générations préfèrent avoir de la puissance. Le jeu est si rapide aujourd’hui, ça aide d’avoir ce bras supplémentaire au revers. C’est pourquoi on voit beaucoup moins de gars avec des revers à une main… Je blâme Roger Federer, j’ai grandi en le regardant et je voulais jouer comme lui, donc c’est définitivement une grosse raison pour laquelle j’ai un revers à une main »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 09:45