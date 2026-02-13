Interrogé à Dallas où il s’est qualifié pour les quarts de finale, Denis Shapovalov a encore été inter­rogé sur son fameux revers à une main. Il faut dire qu’ils ne sont pas nombreux à utiliser ce coup. Il en a profité pour passer un message à Roger Federer.

« D’une certaine manière, c’est une force parce qu’on peut défi­ni­ti­ve­ment générer plus de puis­sance, obtenir des angles plus tran­chants, et être plus spec­ta­cu­laire et créatif avec un revers à une main. Mais, dans le jeu d’au­jourd’hui, le revers à deux mains a pris le dessus, les nouvelles géné­ra­tions préfèrent avoir de la puis­sance. Le jeu est si rapide aujourd’hui, ça aide d’avoir ce bras supplé­men­taire au revers. C’est pour­quoi on voit beau­coup moins de gars avec des revers à une main… Je blâme Roger Federer, j’ai grandi en le regar­dant et je voulais jouer comme lui, donc c’est défi­ni­ti­ve­ment une grosse raison pour laquelle j’ai un revers à une main »