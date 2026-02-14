Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Ce désaccord entre les deux Français a lancé un vrai débat sur le circuit. En conférence de presse après sa qualification pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Dallas, le 7e joueur mondial a comparé le top 10 d’aujourd’hui avec Alcaraz‐Sinner au sommet avec le top 10 de l’époque du Big 3.
Taylor Fritz’s thoughts after Sebi Korda QF Win @NexoDallasOpen on current Top 10 vs Top 10 a few years ago— TennisONE App (@TennisONEApp) February 14, 2026
“It’s such a hard debate….I like to think no matter what, the general level doesn’t change that much. At the very least it’s going to be competitive between new top 10… pic.twitter.com/6vPIFrqqLu
« C’est un débat très difficile… J’aime à penser que, quoi qu’il arrive, le niveau général ne change pas beaucoup. La compétition serait rude entre le nouveau top 10 et l’ancien top 10… Je pense qu’il y a un facteur de nostalgie important, car les gens ont une idée de la qualité des anciens joueurs et de leur niveau lorsqu’ils étaient au sommet. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que la différence soit si grande dans un sens ou dans l’autre. »
Publié le samedi 14 février 2026 à 16:56