Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Ce désac­cord entre les deux Français a lancé un vrai débat sur le circuit. En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Dallas, le 7e joueur mondial a comparé le top 10 d’au­jourd’hui avec Alcaraz‐Sinner au sommet avec le top 10 de l’époque du Big 3.

"It's such a hard debate….I like to think no matter what, the general level doesn't change that much. At the very least it's going to be compe­ti­tive between new top 10…

« C’est un débat très diffi­cile… J’aime à penser que, quoi qu’il arrive, le niveau général ne change pas beau­coup. La compé­ti­tion serait rude entre le nouveau top 10 et l’an­cien top 10… Je pense qu’il y a un facteur de nostalgie impor­tant, car les gens ont une idée de la qualité des anciens joueurs et de leur niveau lors­qu’ils étaient au sommet. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que la diffé­rence soit si grande dans un sens ou dans l’autre. »