En plus d’avoir dépassé la barre des 500 tie‐breaks remportés à Dallas, John Isner est devenu le joueur le plus vieux depuis Roger Federer à rejoindre une finale d’un tournoi ATP. Le géant améri­cain a puisé dans ses ressources pour venir à bout de son compa­triote J.J. Wolf en demies.

« C’était une bataille absolue, donc je suis assez fatigué. Mais je suis abso­lu­ment ravi d’être en finale demain, ici à Dallas. Sincèrement, je me sens très mal. J’aurai 38 ans en avril. Ce n’est pas plus facile. J’ai commencé un peu lente­ment, un peu molle­ment, mais au troi­sième set, je ne me suis jamais senti aussi bien de tout le match. J’avais beau­coup d’adré­na­line à la fin et j’ai pu tenir le coup et gagner. Pour l’ins­tant, il s’agit de récu­pérer. Je vais retourner en salle d’en­traî­ne­ment et essayer de préparer ce gros corps pour demain. »

Il tentera de battre le Chinois Wu en finale pour remporter un 17e titre en carrière.