ATP - Dallas

Mannarino s’in­cline mais signe vrai­ment le coup de l’année

Jean Muller
Par Jean Muller

Bien que battu par Ben Shelton en 8ème de finale après une lutte acharnée (7−6, 6–7, 6–3), Adrian Mannarino peut se consoler en ayant réalisé un coup à la Nick Kyrgios.

Son adver­saire qui a aussi beau­coup de talent et qui sait aussi faire ce genre de coup a apprécié comme il se doit cet acte de « génie ». Si le public n’a pas pu s’empâcher de se soulever, Adrian, comme d’ha­bi­tude a pris cela avec beau­coup de flegme

Publié le vendredi 13 février 2026 à 10:40

