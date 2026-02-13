Bien que battu par Ben Shelton en 8ème de finale après une lutte acharnée (7−6, 6–7, 6–3), Adrian Mannarino peut se consoler en ayant réalisé un coup à la Nick Kyrgios.

Qué hace este pelado con 100 años haciendo estas cosas después de perder 1000 partidos. Es mi ídolo https://t.co/t30yIJ9AQ1 — SvenARG (@SvenARG) February 13, 2026

Son adver­saire qui a aussi beau­coup de talent et qui sait aussi faire ce genre de coup a apprécié comme il se doit cet acte de « génie ». Si le public n’a pas pu s’empâcher de se soulever, Adrian, comme d’ha­bi­tude a pris cela avec beau­coup de flegme