Reilly Opelka et John Isner ont marqué l’his­toire à Dallas en jouant le tie‐break le plus long de l’his­toire de l’ATP Tour. Le premier cité, sorti vain­queur de cet énorme bras de fer, a expliqué comment il avait vécu ce moment désor­mais dans l’histoire.

« C’était bizarre. C’est une sorte de jeu de devi­nettes. Je devais faire atten­tion à ce que je faisais et espérer avoir raison derrière. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai souvent mal deviné (là où allait servir Isner, ndlr), évidem­ment. Il enga­geait plus d’échanges que moi. Mais j’ai vrai­ment lâché de gros coups, je suis resté solide, j’ai aussi extrê­me­ment bien servi. J’ai été très clutch », a raconté Opelka, qui va défier Jenson Brooksby en finale ce dimanche.