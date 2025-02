Reilly Opelka a été victime d’un point de péna­lité incom­pré­hen­sible infligé par l’ar­bitre Greg Allensworth lors du dernier jeu de son match à Dallas face à Cameron Norrie. L’Américain était très remonté contre l’ar­bitre et ne lui a pas serré la main, esti­mant qu’il n’avait pas à se faire traiter comme un punching‐ball.

« Si vous voulez venir ici pour être un crétin, alors je vais être un crétin. Il ne faut pas que le trafic soit à sens unique. Si vous voulez me manquer de respect, je ne peux pas me contenter d’être un punching‐ball. Et si l’ar­bitre ne fait pas son travail et qu’il me péna­lise, ce n’est pas une bonne chose. Cela a presque changé l’issue du match. Le gars ne devrait pas avoir de travail ou devrait être mis à l’écart pendant environ quatre semaines. Il faut comprendre la situa­tion. On ne peut pas toujours jouer selon les règles. C’est une ques­tion de bon sens. »