Au terme d’une semaine magique, Denis Shapovalov s’est offert le plus grand titre de sa carrière à l’ATP 500 de Dallas, battant au passage Taylor Fritz, Tomas Machac, Tommy Paul et Casper Ruud. Mais le Canadien garde la tête froide : il sait que son jeu est à risques et qu’il y a encore beau­coup de travail.

« Il y a de quoi être heureux. C’est le plus grand titre de ma carrière. Je pense que la victoire contre Taylor m’a donné beau­coup de confiance, surtout la façon dont j’ai pu jouer dans le deuxième et le troi­sième set. Cela m’a vrai­ment donné la convic­tion que je suis capable de battre ces gars à nouveau. Évidemment, étant donné la posi­tion dans laquelle je me trouve, je n’ai pas grand‐chose à perdre en jouant contre des gars comme Machac, Tommy et Casper, ils sont tous classés devant moi. Avec un style de jeu comme le mien, les choses semblent vrai­ment aller bien quand ça va et quand ça ne va pas, on dirait que je suis en train de couler. Je savais donc que j’avais le jeu pour les battre et je n’avais pas d’at­tentes parti­cu­lières. Si j’avais perdu, c’était quand même bien. J’ai pu jouer libre­ment et me donner à fond. »